Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Hammer Straße 26, Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund eines geplatzten Reifens.

Unna (ots)

Ein 29 jähriger Fahrzeugführer aus Holzwickede befuhr mit seinem Quad am Samstag, den 14.08.2021 um 15:20 Uhr, die Hammer Straße in Unna in Fahrtrichtung Kamen. In Höhe der Hausnummer 26 platzte, aus bislang unbekannten Gründen, der vordere rechte Reifen und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Quad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kippte dort auf die linke Fahrzeugseite. Der Fahrer verletzte sich dabei so schwer, dass ein Krankenwagen entsandt werden musste. Nach ambulanter Behandlung konnte der Fahrer wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4000 Euro. /CP

