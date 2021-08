Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Festnahme nach Fahrraddiebstählen - Täter entwendete Pedelecs und ließ alte Fahrräder zurück

Werne (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter hat seit Mai 2021 im Stadtgebiet Werne vermehrt Pedelecs entwendet und an den Tatorten alte Fahrräder zurückgelassen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und nunmehr festgenommen werden.

Der 25-jährige in Werne geborene Dieb hat keinen festen Wohnsitz und hat in seiner Vernehmung 20 Taten gestanden. Ebenso gab er zu, dass er auch die zurückgelassenen, alten Fahrräder zuvor entwendet habe. Entsprechende Anzeigen dazu sollen aber nicht erstatten worden sein, so dass eine Zuordnung dieser zurückgelassenen Zweiräder derzeit nicht möglich ist.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell