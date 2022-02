Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Metalldiebstahl

Wickede (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17:00 Uhr bis Samstag, 06:00 Uhr wurden von einem Außengelände einer Firma an der Max-Planck-Straße in Wickede 22 Gitterboxen aus Metall entwendet. Jede einzelne Box hat eine Größe von über einem Meter und ein Gewicht von etwa 80 kg. Der Schaden beläuft sich auf knapp 2000,- Euro. Zum Abtransport müssen die bisher unbekannten Täter einen Kleintransporter oder einen Lkw benutzt haben. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Max-Planck-Straße unter 02922-91000. (we)

