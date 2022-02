Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Pkw überschlagen

Warstein (ots)

Am Montag, gegen 15:35 Uhr befuhr 18-jähriger Mann aus Meschede mit seinem Pkw die Mescheder Landstraße in Fahrtrichtung Warstein. Während eines Bremsvorgangs kam der Pkw, vermutlich aufgrund von Glätte, von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit im Pkw befanden sich ein 18-Jähriger, ein 17-Jähriger und zwei 16-jährige Jugendliche, alle ebenfalls aus Meschede. Der 18-Jährige und der 17-Jährige wurden leicht verletzt, die beiden 16-Jährigen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000,- Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (we)

