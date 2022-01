Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen: Diebstahl aus Geldkassette in Hofladen; Zeugen gesucht

Reichartshausen (ots)

Bereits am 5. Januar, zwischen 18.30-21.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einer Geldbox in einem Hofladen in der Friedhofstraße einen noch nicht näher bezifferbaren Geldbetrag. Die Besitzerin hatte beim Abschließend des Verkaufsraums den Diebstahl bemerkt.

Bei dem Hofladen handelt es sich um ein nicht dauerhaft besetztes Ladengeschäft, in dem Blumen und landwirtschaftliche Erzeugnisse angeboten werden. Der Kaufpreis wird dadurch entrichtet, dass das Geld auf Treu und Glauben von den Kunden selbständig durch den Schlitz in eine Kasse eingeworfen wird.

Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell