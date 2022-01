Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Fahren unter Alkoholeinfluss

Wiesloch (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde eine 52-jährige Autofahrerin unter Alkohol stehend erwischt. Eine Streife hatte die Frau gegen 3.45 Uhr in der Walldorfer Straße angehalten und sodann Alkoholgeruch festgestellt. Ein erster Test ergab über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung ihres Führerscheins waren die Folge. Die Ermittlungen dauern an.

