Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Frontalzusammenstoß lief glimpflich ab

Waibstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf der B 292 wurde zum Glück niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 15.000.- Euro.

Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Waibstadt unterwegs, als er kurz nach 7 Uhr nach links in die Hauptstraße einbiegen wollte. Dabei übersah eine 70-Jährige Opel-Fahrerin, die auf der B 292 in Richtung Sinsheim fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge total beschädigt. Sie wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Straße war nach rund einer Stunde, kurz vor 8 Uhr, wieder frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell