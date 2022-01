Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Fahren unter Drogeneinfluss - Kaution

Sinsheim (ots)

Eine Fahrzeugkontrolle am Sonntagabend brachte es an den Tag. Der 27-jährige Fahrer eines Renault stand unter Drogeneinfluss, als er kurz vor 22 Uhr in der Jahnstraße, Ecke Burghäldeweg angehalten wurde. Ein Vortest schlug positiv auf Cannabis an, weshalb eine Blutentnahme auf dem Revier durchgeführt wurde. Nach Zahlung einer Kaution von mehreren hundert Euro wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell