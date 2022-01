Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt: Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Waibstadt (ots)

Opfer eines Taschendiebstahls in einem Einkaufsmarkt wurde am Samstagnachmittag ein 79-jähriger Mann.

Er hatte sich zwischen 14-15 Uhr im REWE-Einkaufsmarkt in der Neidensteiner Straße aufgehalten. Als er an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen seines Geldbeutels. Ein bislang unbekannter Täter hatte diesen offenbar von dem Rentner unbemerkt aus dessen Hosentasche gezogen. Darin waren Bargeld in noch unbekannter Höhe, persönliche Papiere und verschiedene Scheckkarten.

Zeugen, denen verdächtige Personen am Samstagnachmittag im Einkaufsmarkt auffielen oder die selbst möglicherweise von einer unbekannten Person angerempelt wurden, ohne dass etwas gestohlen wurde und diesem Anrempeln zunächst keine Bedeutung beimaßen, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt, Tel.: 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

