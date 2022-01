Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter schlägt Autofahrer durch geöffnetes Fenster ins Gesicht

Mühlhausen (ots)

Am Sonntag, gegen kurz vor 15 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter auf der K3520 in Fahrtrichtung Mühlhausen einem 20-jährigen Autofahrer durch das geöffnete Fenster ins Gesicht und flüchtete. Nachdem dem 20-Jährigen eine unbekannte Nissan-Fahrerin die Vorfahrt an der Einmündung zur B39 nahm, hupte er, um diese auf deren Fehler aufmerksam zu machen. Als der 20-Jährige schließlich kurz darauf verkehrsbedingt stoppen musste, hielt der unbekannte Täter mit einem schwarzen SUV neben ihm an, stiegt aus und schlug dem jungen Mann durch das geöffnete Fenster mit der Hand ins Gesicht. Der Unbekannte forderte sein Opfer auf, aus dem Auto auszusteigen und beleidigte dieses auf türkischer Sprache. Als der 20-Jährige der Aufforderung nicht nachkam und die Fensterscheibe schloss, flüchtete der unbekannte Täter. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 45 Jahre alt, 180cm groß, kurze graue Haare, normale Statur, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Ob der Täter in Verbindung mit der Nissan-Fahrerin steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter, dessen Fahrzeug oder die Nissan-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

