Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugenaufruf

Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am letzten Samstag, in der Zeit von 13 bis 20:40 Uhr hebelten bisher unbekannte Täter die Balkontür eines Einfamilienhauses in der Zuzenhäuser Straße auf und gelangten so ins Hausinnere. Im Erd- und im Dachgeschoss wurden Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Nach bisherigen Feststellungen wurde eine Damenarmbanduhr entwendet. Über die Höhe des Stehlgutes und des entstandenen Sachschadens liegen abschießend noch keine polizeilichen Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223. 9254 0, in Verbindung zu setzen.

