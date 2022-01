Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall unter Alkohol mit zwei Schwerverletzten

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend, gegen 20 Uhr fuhr eine 35-jährige alkoholisierte Frau mit ihrem Range Rover in Hockenheim die B 36 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Schwetzingen. Vermutlich in Folge ihrer Alkoholbeeinflussung und überhöhter Geschwindigkeit fuhr die Fahrerin auf den vor ihr fahrenden VW Polo auf. Durch den starken Aufprall überschlug sich der Polo und kam auf der rechten Leitplanke aufgestellt zum Liegen. Hierbei wurde die 31-jährige Fahrerin und ihr gleichaltriger Beifahrer schwer verletzt. Beide Insassen wurden mit Rettungswagen in die Chirurgie nach Heidelberg verbracht und dort stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Die Fahrerin des Range Rovers und ihre 31-jährige Beifahrerin blieben durch den Unfall unverletzt. Ein durch die Polizei durchgeführter Alkoholtest bei der Fahrerin ergab fast 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Unfallstelle glich über 150 Meter einem Trümmerfeld und konnte durch die Polizei erst wieder nach über vier Stunden, gegen 0:30 Uhr, freigegeben werden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf über 60.000 Euro beziffert.

