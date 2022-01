Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr im Finkenweg. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte vermutlich durch eine nicht verschlossene Terrassentür in das Innere der Wohnung und entwendete Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.500 EUR. Anschließend flüchteten die bzw. der Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

