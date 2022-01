Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Sulzbach: verletzter Radfahrer nach Hundebiss - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Weinheim-Sulzbach (ots)

Am Sonntag gegen 15:50 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Rennrad auf einem Feldweg vom Dammweg aus in Fahrtrichtung Westtangente unterwegs. Auf Höhe der Bahnhaltestelle "Weinheim-Sulzbach" stellte der Radfahrer dann einen Mann fest, der mit seinen zwei Hunden spazieren war. Als sich der 56-Jährige dem Hundehalter näherte, machte er mithilfe der Fahrradklingel auf sich aufmerksam. Weil der Besitzer die Hunde nicht wie erhofft zu sich rief, war der Radfahrer schließlich gezwungen abzusteigen. Einer der beiden Hunde rannte daraufhin sofort in Richtung des 56-Jährigen und biss diesen unvermittelt in den Unterschenkel. Als der verletzte Radfahrer den Hundebesitzer zur Rede stellen wollte, drehte dieser sich um und setzte seinen Weg kommentarlos fort. Der Radfahrer erstattete daraufhin Strafanzeige.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die möglicherweise Angaben zu dem Hundehalter und/oder den beiden Tieren machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 06201 10030 zu melden.

Beschreibung:

1.Hundehalter: männlich, ca. 60-65 Jahre alt, ca. 170-175 cm groß, sehr schlank, grauer Bart. Er soll einen dicken, olivgrünen Parka getragen haben sowie eine dunkelblaue, enge Stoffhose, eine graue Wollmütze und eine auffallend kleine, schwarze Brille.

2.Hunde: Ein großer, grauschwarzer Schäferhund-Spitz-Mix sowie eine sehr große, rehbraune Dogge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell