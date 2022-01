Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Geschwindigkeitsmessgerät in Brand geraten - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am frühen Montagmorgen kam es in der Mannheimer Innenstadt zum Brand eines Geschwindigkeitsmess-Anhängers. Gegen 1.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da eine in der Bismarckstraße in Höhe des Quadrats A 5 aufgestellte mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Flammen stehe. Die brennende Anlage konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim rasch gelöscht werden. Inwiefern Sachschaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell