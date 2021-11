Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Getränkemarkt

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (03.11.) brachen unbekannte Täter zwischen 01:36 Uhr und 02:32 Uhr über ein Fenster in das Büro eines Getränkemarktes in der Albert-Einstein-Straße ein und durchsuchten den Raum. Ob etwas entwendet wurde befindet sich noch in der Klärung; nach ersten Erkenntnissen waren drei männliche Personen an dem Einbruch beteiligt. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell