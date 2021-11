Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Einbruch in Kiosk

Burscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch brachen zwei unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 01:05 Uhr mit einem schweren Gegenstand in ein Kiosk in der Montanusstraße ein und entwendeten mehrere Zigarettenpackungen.

Ein Zeuge hörte um diese Zeit einen lauten Knall und beobachtete zwei Männer, die aus dem Kiosk heraus zu einem schwarzen Auto - vermutlich ein BMW - gingen und in Richtung Bergstraße davonfuhren. Die Männer waren circa 170cm groß und beide komplett schwarz bekleidet (Jacke, Hose, Schuhe, Kopfbedeckung). Beide trugen eine FFP2-Maske und einer der Männer hatte eine weiße Tüte in der Hand. Die Höhe der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205 -0. (mw)

