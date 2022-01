Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbrüche in Schulen und Kindergarten - Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 05.01.2022 und Freitag, 07.01.2022 brachen unbekannte Täter in einen Schulkomplex in Weinheim ein.

Die Einbrecher überstiegen den Zaun, der das Schul- und Kindergartengelände in der Theodor-Heuss-Straße umschließt. Hier schlugen sie zunächst die Scheibe zu den Büroräumlichkeiten ein, anschließend schlugen sie dann das Fenster zum Lehrerzimmer ein, öffneten es und stiegen schließlich ins Gebäudeinnere ein. Im Lehrerzimmer sowie in den Küchenräumen öffneten sie teils gewaltsam Schränke und Schubladen und durchwühlten sie. Inwiefern Ihnen dabei Stehlenswertes in die Hände fiel, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten Unbekannte auch in eine Schule in der Breslauer Straße einzubrechen. Hier überstiegen die Einbrecher ebenfalls den Zaun des Schulgeländes, begaben sich in den Innenhof der Schule und versuchten erfolglos, die Scheibe zum Büro der Schulleitung einzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht ins Gebäude einzudringen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder von dannen zogen. Hier entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Ein Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen, sowie einem Einbruch in eine weitere Schule in der Breslauer Straße am frühen Freitagmorgen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell