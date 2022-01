Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: In Kiosk eingebrochen und Tabak gestohlen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 1 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Kiosk in der Waldstraße informiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten das aufgebrochene Kiosk feststellen. Aus dem Geschäft entwendeten die Täter diverse Tabakwaren und Modeschmuck. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Unweit des Tatortes, in einem Keller in der Marburger Straße, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 2 Uhr mehrere Personen und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle der Personen stellten die Polizisten vier Jugendliche fest, welche Tabakprodukte und Schmuck bei sich hatten. Gegen die Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls eingeleitet. Inwiefern die sichergestellten Tabak- und Schmuckwaren aus dem Kiosk stammen, wird nun weiter ermittelt.

