POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbrecher kommen durch Terrassentür.

Am Donnerstagmorgen mussten Bewohner eines Hauses in der Straße "Am Galgenbrink" feststellen, dass ihre Terrassentür aufgebrochen wurde. Unbekannte waren, während die Bewohner schliefen, in das Haus eingedrungen und hatten ein Mobiltelefon und ein Notebook im Wert von über 900 Euro gestohlen. Sie verursachten zudem einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Vermutlich schlugen die Täter zwischen 2 und 8 Uhr morgens zu. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

