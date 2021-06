Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am 26.06.2021, in der Zeit von 00:00 - 13 Uhr, kam es in der Pelmkestraße in Hagen-Wehringhausen zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Tür zur Gartenseite gehebelt, die Tür aber nicht aufbekommen. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell