Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Öhringen: 78-Jährige stirbt bei Verkehrsunfall

Heilbronn (ots)

Tödlich verletzt wurde eine 78-jährige Fußgängerin am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, auf dem Verbindungsweg Steinsfeldle zwischen Pfedelbach und Öhringen. Die Frau war mit Walkingstöcken ausgerüstet auf einem Feldweg zwischen Windischenbach und Öhringen unterwegs und lief vermutlich auf den Verbindungsweg, ohne auf einen von Pfedelbach in Richtung Öhringen fahrenden Autofahrer zu achten. Der 68-jährige Mann konnte eine Kollision seines Ford Fiestas mit der Frau nicht mehr verhindern. Die 78-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zu Klärung des Sachverhalts wurde die Hinzuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Zur Unfallaufnahme und während der Begutachtung der Unfallstelle war der Streckenabschnitt bis gegen 16 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell