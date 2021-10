Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Trickdieb erbeutet Bargeld.

Lippe (ots)

Am Mittwochvormittag bestahl ein Unbekannter eine 81-Jährige in der Begastraße, die auf dem Markt einkaufen wollte. Der Mann sprach die Bad Salzuflerin gegen 9:40 Uhr an, um sich angeblich von ihr Geld wechseln zu lassen. Dabei entwendete er unbemerkt 50 Euro aus ihrem Portemonnaie. Der Mann war nach Zeugenaussagen etwa 1,70 bis 1,75 m groß, hatte einen Oberlippenbart, trug einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Die Polizei warnt: Taschendiebe versuchen mit verschiedenen Tricks an Ihre Geldbörsen zu kommen. Sie nutzen das Gedränge auf Märkten oder in Supermärkten oder lenken ihre Opfer geschickt ab. Tragen Sie Ihre Wertsachen deshalb stets nah am Körper, am besten in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen. Wenn Sie angesprochen werden, halten Sie einen deutlichen Abstand und verweigern Sie Unbekannten im Zweifel lieber den Geldwechsel.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell