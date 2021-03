Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Der Dachhase

Diez (ots)

Ohne einen "Sundowner" genommen zu haben, sah eine Mitteilerin am Samstag um 18.30 Uhr einen Hasen auf dem Dach eines Anwesens in der Rudolf-Dietz-Straße in Diez sitzen. Der bis dahin ahnungslose Hausbesitzer nahm sich der Sache an und rettete das Tier, welches sich eher als Kaninchen entpuppte. Unklar blieb, wie das Tier dorthin kam....

