Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Einbruch in Friseursalon.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen von Montag auf Dienstag in einen Friseursalon in der Hauptstraße ein. Vermutlich nutzten sie ein auf Kipp stehendes Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Die Täter stahlen zwei Geldkassetten mit etwas Bargeld. Hinweise zum Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell