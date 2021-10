Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen-Oesterholz. Graffiti am Sporthaus.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte richteten mit ihren Schmierereien am Sporthaus in der Straße "Am Paradies" einen Schaden von mehreren hundert Euro an. Zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen sprühten sie mehrere Graffitis in schwarzer Farbe an die Fassade des Sportheims. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell