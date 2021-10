Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Kirche.

Lippe (ots)

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Sonntag Zugang zur katholischen Kirche in der Otto-Hahn-Straße. Zwischen zirka 12:15 Uhr und 18 Uhr schlug er im Inneren des Gotteshauses eine Glastür ein und gelangte so an eine Sammelbox für Bargeld. Aus dieser entnahm der Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag und entkam unerkannt. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie unter der 05231/6090 bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell