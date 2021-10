Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tote nach Wohnungsbrand identifiziert - gemeinsame Presseerklärung der Polizei und der Staatsanwaltschaft Detmold.

Lippe (ots)

Wir berichteten bereits von dem Brand einer Wohnung in der Breslauer Straße am 2. Oktober dieses Jahres. In der Wohnung einer Doppelhaushälfte wurde eine leblose Person aufgefunden. Durch einen DNA-Abgleich konnte nun festgestellt werden, dass es sich bei der Toten um die 59-jährige Bewohnerin handelt. Die Obduktion des Leichnams ergab, dass die Frau infolge des Feuers verstarb. Die Ursache des Brandes lässt sich nicht eindeutig feststellen. Fahrlässiger Umgang mit Feuer oder auch ein technischer Defekt sind mögliche Gründe. Ein Fremdverschulden kann jedoch ausgeschlossen werden.

