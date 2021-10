Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Rennradfahrer verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag an der Kreuzung Bielefelder Straße/Bergstraße ereignet hatte, wurde ein Radfahrer verletzt. Gegen 8:50 Uhr befuhr der 39-jährige Zweiradfahrer aus Bielefeld den Radweg entlang der Bielefelder Straße in Richtung Lage. Zeitgleich beabsichtigte die 46-jährige Fahrerin eines Nissans die Bielefelder Straße zu überqueren. Sie kam aus der Bergstraße und wollte geradeaus weiter in Richtung der Detmolder Straße fahren. Sie übersah den Radler und erfasste das Rennrad auf dem Fahrradweg. Der 39-jährige musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 4.300 Euro.

