Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Brand in einer Sporthalle

Offenburg (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr wurde in einer Sporthalle in Neuried-Ichenheim ein Brand mit starker Rauchentwicklung festgestellt. Der in einem Geräteraum ausgebrochene Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das örtlich zuständige Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

DKF/FDR

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell