Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Versuchter Betrug

Offenburg (ots)

Ein angeblicher Bankmitarbeiter meldete sich am Freitagmorgen gegen 10 Uhr bei einer Frau in der Luisenstraße. Er gab vor, dass vom Konto der Frau eine Überweisung von mehreren tausend Euro getätigt worden sei und er dies nun überprüfen wolle. Ziel des Anrufers war es mutmaßlich Bankdaten zu erlangen. Die Angerufene erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin, dass man am Telefon keine Bankdaten, PIN- oder TAN-Nummern an vermeintliche Mitarbeiter von Geldinstituten herausgeben sollte. /ag

