Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrzeugführer ohne Führerschein, aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Altenkirchen (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag, den 25.03.2021, gegen 16:10 Uhr in der Rathausstraße in Altenkirchen der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Während der Kontrolle bemerkten die eingesetzten Beamten, dass der 39 Jahre alte Fahrer typische Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies. Dem bereits polizeilich bekannten Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Da sich die Fahrzeughalterin während der Fahrt auf dem Beifahrersitz befand, wird auch sie sich strafrechtlich zu verantworten haben.

