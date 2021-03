Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrug - Falscher Polizeibeamter

Linz (ots)

Am Donnerstagmittag wurde eine 86-jährige Frau aus Linz telefonisch von einem Mann kontaktiert. Der Mann gab sich als Polizist aus und behauptete, er stünde zurzeit mit einem Streifenwagen in der Nähe ihres Hauses, weil in dem Wohngebiet in den letzten Tagen sehr viel eingebrochen worden sei. Weiterhin fragte der Mann die Angerufene, ob sie alleine zu Hause sei und alle Fenster und Türen geschlossen seien. Die Frau reagierte richtig: Sie teilte dem Mann mit, sie werde bei der örtlichen Polizeiinspektion den Anruf überprüfen lassen, worauf der Mann das Gespräch sofort beendete.

