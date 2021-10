Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeitungen brennen.

Lippe (ots)

Am frühen Samstagmorgen brannten in einer Bushaltestelle in der Ziegelstraße abgelegte und zum Verteilen gedachte Zeitungen. Gegen 0:10 Uhr sahen Zeugen die Flammen. Anwohner löschten den Brand mit einer Gießkanne. Die restlichen Glutnester konnten mit einem Feuerlöscher bekämpft werden. Der Sachschaden blieb gering. Hinweise auf potentielle Verursacher des Feuers nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

