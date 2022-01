Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Wildschwein - hoher Sachschaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend kurz vor 22 Uhr fuhr ein 43-jähriger Citroen-Fahrer auf der K4255 von Kirrlach in Richtung Reilingen. Als mehrere Wildschweine plötzlich die Fahrbahn kreuzten, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit diesen. Der PKW-Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt. Drei Wildschweine verstarben noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro.

