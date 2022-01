Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Fahrer eines PKW Audi in der Berliner Straße in Eberbach einer Kontrolle unterzogen. Da die Beamten des Polizeireviers Eberbach bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrer Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch Betäubungsmittel feststellten, wurde dem Audi-Fahrer ein Urinvortest angeboten, der positiv hinsichtlich des Wirkstoffs THC ausfiel. Daraufhin wurde dem Beschuldigten in den Räumen des Polizeireviers Eberbach eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

