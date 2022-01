Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - B44/A6: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr fuhren zwei PKW auf der B 44 und wollten auf die Auffahrt zur BAB6 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auffahren, als ein bisher unbekannter Pkw-Führer unachtsam die Fahrspur von links nach rechts wechselte und den PKW Kia dabei schnitt. Dieser musste eine starke Bremsung einleiten. Der nachfolgende Fahrer eines PKW Hyundai konnte den Aufprall nicht mehr verhindern und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen weißen PKW handeln. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum noch unbekannten Verursacher machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ma-Sandhofen unter Tel.: 0621/777690 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell