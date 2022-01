Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Kreuzungsbereich

Schriesheim-Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem Hyundai die Edelsteinstraße in Fahrtrichtung der B3. Zuerst musste er Verkehrsbedingt an den Bahngleisen vor der Einmündung zur B3 warten. Als für ihn die Ampel grün anzeigte fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. In dem Moment kollidierte er mit der 50-jährigen Fahrerin eines Chrysler, die auf der B3 in Richtung Dossenheim unterwegs war. Auch sie gab an, bei grünem Lichtzeichen in die Kreuzung eingefahren zu sein. Der Sachschaden beträgt ca. 6500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der Unfallsituation machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier in Weinheim unter der Telefonnummer 06201-10030 zu melden.

