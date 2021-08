Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ein abgebranntes Kleinkraftrad und drei Rollerdiebstähle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Wehrda -

Am zurückliegenden Wochenende kam es zu mehreren Straftaten im Zusammenhang mit Zweirädern. In Wehrda auf dem Parkplatz "Zur Wann" brannte in der Nacht zum Samstag, 14. August, gegen 04.30 Uhr, ein Kleinkraftrad komplett ab. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Der Brand zog den nebenstehenden geparkten Audi in Mitleidenschaft. Die Brandursache steht nicht fest. Am Samstag hatte es die Polizei mit noch drei weiteren Straftaten mit betroffenen Zweirädern zu tun. Gegen 10.50 Uhr meldete ein Mitarbeiter der Trinitatiskirche in der Christopherusstraße einen umliegenden und beschädigten Motorroller auf der Wiese. Die Ermittlungen ergaben, dass dieser rote Roller ursprünglich auf dem Parkplatz des Anwesens Ernst-Reuter-Straße 5 stand. Der Diebstahl dort passierte zwischen Freitag, 19.20 und Samstag, 05.25 Uhr. Plastikabdeckungen des Rollers waren abgerissen, Kabel ragten heraus und mehrere Schäden vermutlich durch das Ablegen oder einen Sturz bedeuten für den Besitzer einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Um 12 Uhr erreichte die Polizei die Anzeige eines versuchten Rollerdiebstahls in der zurückliegenden Nacht. Tatort war die Straße Am Grün. Der Roller stand ursprünglich unter einer Plane direkt neben einem Wohnhaus an der Ecke zum Radweg an der Lahn. Am Samstagmorgen lag die Plane weggezogen in einer Hecke, der Roller stand quasi positioniert zur Abfahrt mitten auf dem Radweg, die Frontabdeckung war demontiert und darunterliegende Teile beschädigt. Letztlich scheiterte der Diebstahl aus unbekannten Gründen. Der Roller blieb beschädigt zurück, die Plastikabdeckung ließ sich nicht finden. Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 08.30 Uhr. Auch hier beträgt der Gesamtschaden mehrere Hundert Euro. Schließlich scheiterte noch ein Rollerdiebstahl in der Barfüßerstraße an der ausgebauten Batterie des Zweirades. Der schwarze Roller stand nicht dorthin gehörend auf dem Parkdeck in der Barfüßerstraße Ecke Am Plan. Die Polizei stellte nach dem am Samstag um 13.10 Uhr eingegangenen Hinweis auf diesen Roller, diverse Schäden fest. Auch an diesem Roller war die Frontverkleidung demontiert und Kabel hingen gelöst heraus., was auf ein versuchtes Kurzschließen und damit auf den versuchten Diebstahl hindeutet. Um kurz nach 16 Uhr am gleichen Tag erst meldete der Besitzer sein Zweirad gestohlen. Es stand ursprünglich seit Sonntag, dem 08. August, unbewegt und gesichert mit dem Lenkerschloss ein paar Meter vom späteren Fundort entfernt. Die Gesamtsituation deutet darauf hin, dass der Täter das Lenkerschloss knackte, den Roller wegschob und versuchte kurzzuschließen. Als dass wegen der fehlenden Batterie nicht klappte, ließ er den Roller stehen.

Die Polizei Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Taten zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell