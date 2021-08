POL-MR: Reihenweise beschädigte Autos + Unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer + Zwei Brände + Unfall zwischen Traktorgespann und SUV - 3 Verletzte + Unfallflucht in Gladenbach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Reihenweise beschädigte Autos

In der Nacht zum Samstag, 14. August, kam es in der Innenstadt zu mehreren Straftaten, die aufgrund von Beschreibungen und räumlicher Nähe zusammenhängen könnten bzw. durch möglicherweise die gleichen Personen begangen wurden.

Gegen 02.30 Uhr schlugen einer von drei noch unbekannten jungen Männern einem 23-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn unterhalb eines Auges. Anschließend flüchteten diese Personen. Die Tat war an der Bismarckstraße/ Ecke Wilhelmstraße. In unmittelbarer Nähe, vor dem Anwesen Bismarckstraße 18, ging nahezu zu gleicher Zeit die Scheibe einer Wall-Box zu Bruch und in der gleichen Nacht entstand an mindestens 14 Fahrzeugen ein Schaden am Außenspiegel. Die betroffenen Autos parkten überwiegend in der Wilhelmstraße, in der Werder Straße und in der Uferstraße. Wer hat in der Nacht zum Samstag in den genannten Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist eine Gruppe z.B. durch das besondere Verhalten aufgefallen? Wer hat Beobachtungen gemacht, die eventuell zu den Sachbeschädigungen geführt haben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Landkreis - Unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer

Wie fast jeden Tag musste die Polizei auch am zurückliegenden Wochenende Autofahrten beenden und Blutproben veranlassen, weil die Fahrer von Fahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Diesmal richteten sich die Maßnahmen gegen sieben Männer im Alter zwischen 18 und 68 Jahren. Los ging es bereits Freitagmorgen um 07.25 Uhr. Der Drogentest eines 43 Jahre alten Autofahrers reagierte bei der Kontrolle in Kirchhain positiv auf Amphetamine und Kokain. Der Mann räumte auch den Konsum ein. Um 10 Uhr stoppte die Polizei in Bracht ein Auto, dessen 33 Jahre alte Fahrer keinen Führerschein hatte und der unter dem Einfluss von Amphetaminen und Cannabis stand. Um 16.20 Uhr bestätigte ein Drogentest den Einfluss von THC bei einem 68 Jahre alten Autofahrer, den die Polizei in Kirchhain kontrolliert hatte. Am Sonntag, 15. August, um 07.15 Uhr fiel einer Streife in der Universitätsstraße in Marburg ein Radfahrer auf, weil der in starken Schlangenlinien und dabei mehrfach vom Radweg auf die Straße fuhr. Der Alkotest des 18-Jährigen zeigte knapp über 2 Promille. Für einen 24 Jahre alten Autofahrer endete die Fahrt am Sonntag um 13.30 Uhr in Cölbe. Sein Drogentest zeigte eine positive Reaktion auf THC. Unter dem Einfluss von Opiaten, leicht alkoholisiert und ohne Führerschein fuhr ein 54 Jahre alter Mann ein Kleinkraftrad. Seine Kontrolle war am Sonntag um 15.20 Uhr in Marburg. Schließlich musste ein 27 Jahre alter Mann seinen Pkw um 16.35 Uhr in Marburg stehen lassen, nachdem sein Drogentest auf Cannabis reagiert hatte. "Die Polizei wird diese Kontrollen für die Verkehrssicherheit fortsetzen."

Marburg - Zwei Brände

In der Nacht zum Sonntag, 15. August brannte es gegen 23 Uhr in der Gustav-Freytag-Straße und gegen 02 Uhr im Adalbert-Stifter-Weg. Die beiden Brandorte liegen nur wenige Hundert Meter voneinander entfernt, sodass ein Zusammenhang bestehen kann. In der Gustav-Freytag-Straße brannten mehrere Mülltonnen. Die Abfallbehälter standen nebeneinander auf einem direkt an der Straße grenzenden Parkplatz. Das Feuer führte außer an den Tonnen auch zu Schäden an einem Fahrrad und einem Auto. Im Adalbert-Stifter-Weg brannten ebenfalls mehrere Mülltonnen. Durch diesen Brand entstand ein erheblicher, derzeit noch nicht bezifferbarer Schaden an einem Garagendach und Schuppen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. die im Zusammenhang mit den Bränden stehen könnten bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfall zwischen Traktorgespann und SUV - 3 Verletzte

Nach der Kollision mit einem Traktorgespann überschlug sich ein Hyundai SUV. Alle drei Insassen des SUV erlitten Verletzungen.

Der Unfall passierte am Sonntag, 15. August, gegen 14.20 Uhr an der Einmündung der Landstraße 3088 zur Kreisstraße 31 nach Großseelheim. Nach ersten Aussagen fuhr der 40 Jahre alter Fahrer eines Traktors mit Anhänger aus der Kreisstraße auf die Landstraße und stieß dabei mit der an der Traktorfront befestigten Strohwalze in die Beifahrerseite des vorfahrtberechtigten SUV. Der SUV geriet ins Schleudern und überschlug sich. Rettungswagen brachten die drei Insassen, den 34 Jahre alte Fahrer und die Mitfahrerinnen im Alter von 33 und 84 zur Untersuchung der augenscheinlich eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen lud den totalbeschädigten Pkw auf. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision brach eine Aufhängung der Strohwalze.

Gladenbach - Schwarzer 1er BMW beschädigt - Unfallflucht

Es gibt zwei mögliche Tatorte der Unfallflucht, bei der an einem schwarzen 1er BMW hinten rechts ein Schaden von mindestens 500 Euro entstand. Der BMW parkte am Freitag, 13. August, zwischen 15 und 15.10 Uhr, vorwärts eingeparkt auf einem der schräg angeordneten Stellplätze zwischen den Gebäuden Marktstraße 25 (Apotheke) und Marktplatz 2 (Schuhgeschäft) und von 15.15 Uhr bis etwa 16 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Kirchbergstraße. Die Fahrerin hält den ersten möglichen Unfallort für den Wahrscheinlicheren, das sich beim Abstellen im Durchfahrtsberiech zwischen den beiden Gebäuden zwei offensichtlich Auslieferungsfahrzeuge, ein braunes und ein weißes befanden. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Schaden am BMW vermutlich durch ein Streifen bei einem Ausparkmanöver oder eben beim Vorbeifahren entstand. Am BMW selbst fanden sich keine Spuren, sodass eine Beteiligung der Lieferfahrzeuge keinesfalls feststeht. Wer hat an den genannten Orten ein Fahrmanöver beobachtet, dass zu dem Schaden an dem BMW geführt haben könnte? Die Polizei bittet zudem um Hinweise zu den Lieferantenfahrzeugen, um eine Beteiligung oder eben Nichtbeteiligung feststellen zu können. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

