POL-MA: Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall mit 2 Beteiligten Fahrzeugen auf der B39, 2 verletzte Personen, Pressemeldung Nr. 2

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in seinem VW Polo die B 39 in Richtung Schwetzingen auf der linken Fahrspur. Eine weitere Fahrzeugführerin, die mit einem Range Rover und zwei weiteren Insassen unterwegs war, näherte sich dem Polo von hinten und fuhr auf das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf. Durch den Aufprall kam der Polo ins Schleudern, stellte sich quer, überschlug sich mehrfach und blieb letztendlich auf der Mittelleitplanke liegen. Beide Insassen wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in eine Heidelberger Klinik gebracht. Die Insassen des Range Rover blieben unverletzt. Bei der Unfallverursacherin ergaben sich im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf einen Alkoholgenuss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,8 Promille. Der 35-jährigen Fahrerin droht nun ein Verfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung. Da sich die Unfallstelle über ca. 150 Meter hinzog, musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge die B39 in Fahrtrichtung Schwetzingen für ca. vier Stunden gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zu dem Unfallhergang übernommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 70.000 Euro.

