Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L 612 zwischen Dielheim und Horrenberg - Pressemeldung Nr. 2

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Nachdem die L 612 heute Mittag nach vorausgegangenem Verkehrsunfall während der Bergung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme ab 13:30 Uhr vollgesperrt werden musste, konnte die Strecke ab 15:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach bisherigen Ermittlungen war eine 23-Jährige Fahrerin eines PKW Fiat 500 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich im angrenzenden Feldgebiet überschlagen und war auf dem Dach zu liegengekommen. Hierbei wurde die Fahrerin schwerverletzt und im Anschluss an die Bergung durch den Rettungsdienst in eine Heidelberger Klinik verbracht. Ein im Fahrzeug befindlicher Hund war zunächst entlaufen, konnte durch Angehörige jedoch wieder aufgefunden und eingefangen werden. Die Unfallaufnahmespezialisten des Verkehrsdienstes Heidelberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter 0621/174-4110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell