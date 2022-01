Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus KFZ - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bislang unbekannter Täter schlug am 09.01.22 gegen 02:00 Uhr die Beifahrerscheibe eines im Forlenweg geparkten PKW ein, durchwühlte das Fahrzeuginnere und entwendete eine Geldbörse, welche sich in einem Wanderrucksack im Kofferraum befand. Täterhinweise ergaben sich bislang keine. Zeugen welche zur betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel. 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

