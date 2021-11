Polizei Mettmann

POL-ME: Notfall am Steuer: 71-jähriger Autofahrer aus Düsseldorfer verstorben - Hilden - 2111137

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen (24. November 2021) ist in Hilden ein 71-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf - höchstwahrscheinlich an den Folgen eines internistischen Notfalls - gestorben.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 8:30 Uhr am Morgen war der 71-Jährige mit seinem Opel Vivaro über den Ostring in Hilden in Richtung Hochdahler Straße gefahren. Dabei kam er ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, wo er schließlich mit seinem Kleinbus seitlich an einer Leitplanke zum Stillstand kam.

Alarmierte Rettungskräfte waren schnell am Einsatzort und stellten fest, dass der Fahrer, der alleine im Auto war, nicht mehr bei Bewusstsein war und keinen Puls hatte. Sie reanimierten den Mann noch an der Unfallstelle und brachten ihn danach umgehend in ein Krankenhaus, wo er jedoch leider einige Stunden später verstarb. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geht die Polizei aktuell von einem internistischen Notfall als Unfall- und Todesursache aus.

Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen dauern noch an.

