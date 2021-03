Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Roller bei Abbiegevorgang übersehen

Gevelsberg (ots)

Am Dienstagmorgen wollte eine 51-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Renault Kangoo von der Feldstraße aus nach links in die Heidestraße abbiegen. Beim Abbiegemanöver übersah sie die von links kommende 17-jährige Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin geriet bei einer Notbremsung ins Schleudern, rutschte gegen den Pkw und stürzte. Die 17-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell