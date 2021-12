Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Taschendiebstahl

EC-Karte missbraucht

Mainz (ots)

Einem 69-jährigen Mann aus Mainz wurde am 26. November 2021 während eines Einkaufs in einem Discounter im Stadtteil Mombach die Geldbörse aus seiner Jackentasche entwendet. In dem Portemonnaie haben sich ein niedriger dreistelliger Geldbetrag, Ausweisdokumente und Bankkarten befunden. Am gestrigen Tag, den 29.12.2021, bemerkte der Geschädigte, dass noch am Tattag mit seiner Bankkarte im Wert von ca. 360 EUR eingekauft worden ist und 1.000 EUR von seinem Konto abgebucht worden sind. Der 69-jährige Mann kann nicht ausschließen, dass er die PIN seiner Bankkarte in seinem Portemonnaie aufbewahrt hat.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls und Betrugs eingeleitet.

So schützen Sie sich vor Taschendieben

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

-Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

-Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Informationen, Tipps und Empfehlungen zum Thema Taschendiebstahl sind auf nachfolgender Seite zu lesen: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell