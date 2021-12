Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Kirn - Versuchter Überfall auf Kreissparkasse in Kirn

Mainz (ots)

Einen Tag vor Heiligabend ist die Filiale der Kreissparkasse Birkenfeld in Kirn Ziel eines versuchten Überfalls geworden. Ein bislang noch unbekannter Täter betritt am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 16:30 Uhr die Sparkassenfiliale durch den Haupteingang. In der Filiale wird deutlich, dass er diese überfallen will. Nur wenige Sekunden später verlässt er die Filiale jedoch wieder und flüchtet in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter:innen verständigen daraufhin sofort die Polizei.

Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung vermummt und trug die Kapuze eines dunkelblauen Hoodie über dem Kopf. Weiterhin war er mit einer dunklen, etwa hüftlangen Jacke, einer hellen Hose, dunklen Schuhen und mit Handschuhen bekleidet. Er ist ca. 175 cm groß und hat eine normale Statur.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zu dieser versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen. Sie bittet um Hinweise und Zeugen aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an das Telefon der Kripo Mainz, 06131 - 65 3633 oder das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell