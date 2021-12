Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt - Diebstahl aus Kfz

Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:50 Uhr fiel einer 58-jährigen Frau aus Mainz auf, dass in ihr Citroën Cactus eingebrochen worden ist. Sie stellte fest, dass sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür das Dichtungsgummi hochgezogen und lose war und das Fahrzeug durchwühlt wurde. Es ist davon auszugehen, dass der oder die unbekannten Täter die Dichtungsgummis hochzogen und anschließend mithilfe von Drähten die Fahrzeugtüren geöffnet haben. Letztlich wurden lediglich der Führerschein, der Fahrzeugschein und ein einstelliger Geldbetrag gestohlen. Die beiden Dokumente fand die Geschädigte wieder in ihrem Briefkasten. Das Auto war im Kreuzungsbereich Eichelsteinstraße / Drususwall geparkt. Die Tat hat im Zeitraum von Montag 12:00 Uhr bis Dienstag 10:50 Uhr stattgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

