Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht eines blauen SUV

Pirmasens-Eichelsbachermühle-L482 (ots)

Am Donnerstag, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein Dodge Charger die L482 in Fahrtrichtung Pirmasens. Auf dem Teilstück zwischen Eichelsbachermühle und Ortseingang Winzeln kam ein vermutlich blauer SUV entgegen. In Höhe einer seitlichen Steinmauer fuhr der SUV zu weit links, so dass der Dodge-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte der Dodge die Steinmauer und es kam an der Fahrzeugseite zu einem geschätzten Schaden in Höhe von 3000 Euro. Der SUV-Fahrer, der wohl deshalb auf die Gegenfahrbahn kam, weil er telefonierte, fuhr einfach weiter. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell