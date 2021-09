Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 27.09.2021, 15:00 Uhr - 28.09.2021, 19:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Eremitagestraße 3. SV: Ein blauer BMW Alpina B 3, der nahe der Einmündung der Eremitagestraße in die Jakobstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift. Nach Spurenlage dürfte sich der Unfall ereignet haben, als das unbekannte Fahrzeug von der Eremitagstraße nach rechts in die Jakobstraße abbog. Dabei streifte der Verursacher das linke Eck der Fronstoßstange des BMW Alpina. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

